شرطة الفجيرة تطلق حملة «سلامة مركبتك من سلامتك»

المصدر: (الفجيرة- وام)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك» اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، ولمدة ثلاثة شهور، وذلك ضمن إطار الحملات الرئيسية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي للعام 2023 والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف تمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

وتهدف الحملة إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبة والتأكد من سلامة إطارات المركبة والالتزام بالفحص الدوري خصوصاً في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأهمية التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير والمرور لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة المرورية لدى السائقين. وأكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أهمية الصيانة الدورية للمركبة واستبدال القطع التالفة، وفحص المركبة المنتظم الذي يساعد في الكشف عن الأعطال التي تتسبب في الحوادث.

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