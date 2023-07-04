«كهرباء دبي» تعرّف بأنظمة الطاقة الشمسية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح النسخة الثانية من الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» للعام 2023، التي نظمها المركز، بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي»، للتعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية، وسبل تصميمها وتركيبها واختبارها وصيانتها، وطرق تقييم مشاريعها اقتصادياً، واستكمل 20 منتسباً الدورة التدريبية، وخاضوا الامتحان للحصول على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وتندرج الدورة التدريبية في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتمكين الكفاءات والخبرات الفنية للاحترافيين في دولة الإمارات، في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

واستضاف مركز الابتكار، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة»، في إطار جهوده لتعزيز مكانته منصة تعليمية عالمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وحاضنة عالمية للابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ونشر المعرفة، من خلال شراكاته القوية والبناءة مع الجامعات والمؤسسات والجهات المعتمدة مثل «تي يو في راينلاند أكاديمي»، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز