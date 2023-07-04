حملة توعية بتدابير الوقاية من حوادث الصيف

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، النسخة الرابعة من حملة «صيّف بأمان»، بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل. وأوضحت القيادة العامة أن فترة الصيف تعد من أكثر فترات العام التي تقع فيها مخاطر على الطريق يتعرض لها السائقون وأبرزها انفجار الإطارات ووقوع حرائق المركبات، لافتة إلى أن الحملة ستركز في محاورها على توعية الجمهور بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف بعيداً عن الحوادث والمتاعب.

وتركز الحملة على تعزيز وتنمية الثقافة المرورية وتوعية المسافرين براً لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية في مركباتهم وأهمية المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية ومنع وقوع الجريمة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية.

وتقدم الحملة رسائل توعية لأولياء الأمور حول ضرورة متابعة الأبناء وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو تركهم في المركبات للتسوق.

وناشدت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع بضرورة تعزيز سبل التعاون المشترك من خلال تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 أو إرسال الرسائل النصية إلى الرقم 2828.

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