فريق ميداني للحفاظ على استدامة شواطئ دبي

المصدر: (دبي- البيان)

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خصصت بلدية دبي فريق عمل ميداني قوامه 84 مختصاً «12 موظفاً يشرفون على 72 عامل نظافة» يعملون يومياً وعلى مدار الساعة للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة في إمارة دبي وتعزيز استدامتها، وتوفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي من المواطنين والمقيمين والزوار.

ويأتي ذلك في إطار سعي بلدية دبي المستمر لتقديم أفضل الخدمات التي تحافظ على جاذبية وجمالية واستدامة نظافة إمارة دبي ومختلف مرافقها ومواقعها السياحية، وتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجَودة الحياة لمرتادي الشواطئ، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدن العالم للعيش والزيارة، ومن المدن الرائدة في مجال النظافة عالمياً. وقال المهندس سعيد صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي بالإنابة: خصصت بلدية دبي فريقاً ميدانياً مسؤولاً عن متابعة نظافة شواطئ دبي التي يزيد طولها عن 19 كم وعلى مدار الساعة، مزود بـ 219 آلية ووسيلة.

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