إطلاق «صيفكم ويانا» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت اللجنة الفنية للسلامة المرورية عن إطلاق مبادرة «صيفكم ويانا» بالتعاون مع شركة «طلبات» وتحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية حيث تتضمن المبادرة تنفيذ مناطق استراحة تعمل بالطاقة الشمسية لسائقي دراجات التوصيل والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة بدعم من وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين، إضافةً إلى حافلات متنقلة ومكيّفة في المواقع الرئيسية لسائقي دراجات التوصيل في العاصمة.

وتهدف المبادرة إلى تأمين محطات استراحة للسائقين خلال فصل الصيف. ويشكل إطلاق ثلاث استراحات ذكية تعمل بالطاقة المتجددة إحدى الخطوات العديدة التي يتخذها القطاعان العام والخاص للمساهمة في تقليل البصمة الكربونية، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ COP28 هذا العام.

استراحات ذكية

وتم بناء مناطق الاستراحة بواسطة شركة «Smart Energy Solutions» دعماً للصناعة المحلية، وتتولى مجموعة من المواهب المحلية تزيين الاستراحات الذكية بلوحات فنية بما يعكس المشهد الفني للعاصمة وثقافتها وتراثها النابض بالحياة.

وأكد المهندس عبد الرحمن الشيزاوي رئيس اللجنة الفنية للسلامة المرورية أن تنفيذ مثل هذه المبادرات التي توفر بيئة عمل آمنة ومريحة لسائقي الدراجات العاملين في مجال التوصيل ينعكس إيجاباً على تحسين السلامة المرورية لهذه الفئة من مستخدمي الطريق.

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