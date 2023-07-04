«الروح الإيجابية» تشارك العمال فرحة العيد بفعاليات متنوعة

المصدر: (دبي - البيان)

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شاركت مبادرة «الروح الإيجابية» بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات ومجلس مديري مركز الشرطة، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، العمال فرحة العيد بفعاليات متنوعة استفاد منها 15 ألف عامل.

وأكد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة، أن الفعاليات هدفت إلى إسعاد فئة العمال في إجازة العيد في إطار مبادرة الروح الإيجابية الساعية إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع عبر تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والتوعوية والثقافية إلى جانب تنظيم المنافسات الرياضية.

وأكد العقيد محمد عبدالله المري، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، أن الفعاليات شملت عدة مناطق بدبي منها مناطق القوز، وجبل علي والمحيصنة، متضمنة فقرات رياضية، مسابقات ثقافية وتوعوية ومحاضرات للتعريف بخدمات شرطة دبي المتنوعة التي تُمكن الأفراد من الحصول على مختلف الخدمات بطريقة ذكية وبسهولة ويسر عبر تطبيق الهاتف الذكي، ومركز الشرطة الذكي «SPS» وعبر 901.

ومن جانبها، بينت فاطمة بو حجير منسقة المبادرة، أن المبادرة تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع كافة، وتأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به شرطة دبي، شاكرة جهود المساهمين كافة في إنجاح الفعاليات على مدار إجازة العيد.

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