شرطة دبي تتلقى 109 آلاف مكالمة في العيد

المصدر: (دبي - البيان)

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تلقت شرطة دبي خلال عطلة العيد 109 آلاف مكالمة هاتفية، منها 104 آلاف و273 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، و4768 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وبين العقيد محمد عبد الله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، أن مركز الاتصال استقبل 945 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و2495 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، حيث طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وناشد العقيد محمد المهيري، الجمهور عدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة، وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن ضباط وأفراد الشرطة في مركز اتصال 901 جاهزون دائماً للرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم.

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