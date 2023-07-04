محمد المري يشيد بجهود فرق العمل في تسهيل سفر القادمين إلى دبي خلال العيد

المصدر: دبي- البيان

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ثمّن الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جهود جميع فرق العمل ومأموري الجوازات في قطاع المنافذ الجوية في مطارات دبي، ودورهم الكبير في تسهيل إجراءات الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين توافدوا إلى إمارة دبي، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، كما ثمّن دور الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا من خلال التنسيق المتكامل في توفير تجربة سفر آمنة واستثنائية لجميع المسافرين.

وقال «أود أن أعرب عن امتناني وتقديري لجهود مأموري الجوازات ولفرق العمل الرائعة في الجهات التي تشمل كلاً من شرطة دبي، وجمارك دبي، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لما قدموه ويقدموه من جهود محورية في ضمان انسيابية حركة المسافرين عبر مطارات دبي». وأضاف «إن وجود بنية تحتية متطورة وخدمات نوعية فائقة في الجودة، إلى جانب التنسيق المتكامل بين الجهات المختلفة، والتناغم بين فرق العمل لتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة أسهمت وتسهم في تحسين انسيابية حركة المسافرين وتقديم تجربة مريحة وسلسة عبر مطارات دبي»، مؤكداً أهمية الأدوار التكاملية بين جميع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح الفريق المري أن جهود فرق العمل المتميزة أثبتت أن دولة الإمارات ودبي في مختلف منافذها لا تعمل فقط خلال العطلة الصيفية على إنجاز إجراءات المغادرين فحسب، بل أنها كانت ولا تزال مستعدة لاستقبال الأعداد الكبيرة القادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد القادمين مقارنة بأعداد المغادرين، مما يؤكد أن دولة الإمارات وخصوصاً إمارة دبي، أصبحت جاذبة بشكل كبير للسياح والزوار نظراً للبنى التحتية النوعية والمقومات السياحية والاقتصادية المختلفة والفريدة التي تزخر بها.

وشهدت مطارات دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك توافد أعداد كبيرة من المسافرين، لتواصل بذلك الاحتفاظ بمكانتها العالمية، والمساهمة في تعزيز مكانة إمارة دبي على خارطة السياحة الدولية، وأحد أبرز الوجهات التي يرغب المسافرون في القدوم إليها للعمل أو العيش والاستفادة من خدماتها فائقة الجودة وفرصها العديدة.

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