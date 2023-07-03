محمد بن زايد: بيتر هيلير خدم الإمارات بتفان وإخلاص

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خالص تعازيه وصادق مواساته لعائلة المؤرخ والباحث بيتر هيلير.

وقال سموه عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص التعازي والمواساة إلى عائلة المؤرخ والباحث بيتر هيلير .. خدم الإمارات بتفان وإخلاص على مدى عقود وترك بصمات بارزة في مجالات الآثار والبيئة والإعلام.. فقدنا برحيله نموذجاً للالتزام والعطاء.. سنظل نتذكره وسيبقى ما قدمه إلى الإمارات حاضراً في ذاكرتها على الدوام".

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