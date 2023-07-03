الإمارات.. تعرف إلى محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الجديد

المصدر: البيان

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أعلن مجلس الوزراء، اليوم، عن استحداث وزارة للاستثمار في دولة الإمارات، وتعيين معالي محمد حسن السويدي وزيراً لها. ويحظى السويدي بخبرة كبيرة ومسيرة مهنية تمتد على مدار أعوام في العديد من المؤسسات العاملة في الدولة.

ويشغل السويدي منصب اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟـ "أبوظبي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ"، كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة "مصدر". ويتولى كذلك ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ "طﺎﻗﺔ“، وشركة NEXT50، و"ﺑﯿﻮر ھﯿﻠﺚ"، وﺷﺮﻛﺔ (ADC Acquisition Corporation (ADC. كما يشغل ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻄﺎرات أﺑﻮظﺒﻲ، ونائب رئيس مجلس الإدارة "مصدر"، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وﻳﺸﻐﻞ السويدي كذلك ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، وﺻﻨﺪوق أﺑﻮظﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮﻳﺲ درﻳﻔﻮس"، وﺷﺮﻛﺔ "اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ"، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻮﻟﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺔ MiZa.

وﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ "أبوظبي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ"، ﺣﻈﻲ السويدي ﺑﺨﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر"؛ ﺣﯿﺚ ﺷﻐﻞ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ، والبنية اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺰراﻋﺔ.

ويحمل معالي محمد حسن السويدي درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

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