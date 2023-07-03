"طرق دبي" تنقل نحو 6.4 ملايين راكب خلال عطلة عيد الأضحى

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1444 هجرية في الفترة من (27 إلى 30 يونيو 2023)، بلغ نحو 6 ملايين و396 ألف راكب، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 5 ملايين و615 ألف راكب، أي بزيادة وصلت إلى 14%.

وأوضحت الهيئة أن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، وصل إلى مليونين و388 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 104 ألف راكب، وبلغ عدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و409 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 260 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة مليوناً و973 ألف راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 261 ألف راكب.

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