انطلاق النسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء في جامعة الإمارات

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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انطلقت، اليوم، النسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء الذي تستضيفه جامعة الإمارات، بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة لينكا ليبرسوفا رئيسة اللجنة التنفيذية لأولمبياد الأحياء الدولي. وبمشاركة 320 طالباً وطالبة من 80 دولة و300 عضو لجنة تحكيمية.

وتهدف استضافة النسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء، والذي أعلنت سابقاً وزارة التربية والتعليم عن انتهاء التحضيرات النهائية للاستضافة في جامعة الإمارات، إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين من مختلف دول العالم في مجال علم الأحياء، كما سيُمكِّنهم من تطوير شراكات علمية وبحثية دولية في المجتمع العلمي، وسيسهم بإعداد وتمكين القادة المستقبليين في علوم الحياة.

كما يأتي تنفيذ الأولمبياد انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية للنهوض بمختلف مجالات العلوم والبحث العلمي والابتكار، واستقطاب واستبقاء المواهب العالمية، بل ويُعزز في الوقت ذاته مكانة الدولة الريادية التنافسية العالمية.

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