حمدان بن محمد: فاطمة وافي نموذج مشرف لشبابنا

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الطالبة الإماراتية فاطمة وافي، التي مثلت الدولة في الجولة العالمية للعلماء – قطر 2023.

وعبر سموه عن فخره بإنجاز الطالبة الإماراتية، التي حققت المركز الرابع بين 1800 مشارك من مختلف دول العالم.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخور بلقاء الطالبة الإماراتية فاطمة وافي التي قدمت نموذجاً مُشرفاً لشبابنا خلال مشاركتها في الجولة العالمية للعلماء – قطر 2023 ... جاءت فاطمة في المركز الرابع من بين 1800 مشارك من حول العالم، وحصلت على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية. تمنياتي لفاطمة بالتوفيق في التحدي القادم في جامعة ييل الأمريكية".

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