أنور قرقاش: بيتر هيلير أحب الإمارات ونقل سرديتها الحضارية بمودة وإنصاف

المصدر: البيان

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نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الإعلامي بيتر هيلير الذي وافته المنية اليوم.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «خالص مشاعر التعزية إلى أسرة الاعلامي بيتر هيلير، الذي أحب الإمارات وأسهم بصدق وإخلاص في نقل سرديتها التاريخية والحضارية بكل مودة وانصاف خلال مسيرة حافلة بالعطاء والعمل شاركه فيها رفيقة المرحوم ابراهيم العابد. الراحلان لهما بصمات لن تُنسى في المشهد الإعلامي الإماراتي.».

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