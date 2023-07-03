جمارك دبي تمكن اليابان من ضبط 700 كيلوغرام من «الميثامفيتامين»

المصدر: دبي - البيان

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مكنت جمارك دبي السلطات الجمركية في اليابان من ضبط ما يصل إلى 700 كيلوغرام من مسحوق «الميثامفيتامين» المخدر، تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين دولار كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن قادمة من إحدى الدول الآسيوية ووجهتها النهائية اليابان، حيث تم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة في ميناء طوكيو، وتعتبر هذه الضبطية ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في اليابان.

وتأتي هذه العملية المشتركة ضمن سلسلة من العمليات التي ساعدت فيها جمارك دبي دولاً أخرى نتج عنها ضبط كميات كبيرة من المخدرات، حيث أشادت الإدارات الجمركية الدولية بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به جمارك دبي في الحد من تهريب المخدرات عالمياً، وقدرتها على مواجهة المخاطر الجمركية على المستويين المحلي والعالمي في سبيل الحد من عمليات التهريب وإلحاق الضرر بالمجتمعات والشباب.

وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن لدينا علاقات استراتيجية وتعاوناً وثيقاً مع السلطات الجمركية في دول العالم، ونسعى إلى تعزيز الشراكة في مختلف قطاعات العمل الجمركي لزيادة حجم التبادل التجاري من جانب، ودعم الجوانب الأمنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود من جانب آخر، نحن نؤدي دوراً عالمياً رائداً في هذا المجال، وقمنا بمساعدة العديد من الدول في ضبط كميات ضخمة من المخدرات، ما يؤكد البُعد العالمي لدبي في حماية المجتمعات من هذه الآفة الخطيرة، ويزيد من موقعها على مؤشرات التنافسية العالمية، كما يرسخ موقعها كأفضل مكان للعيش والعمل.

علاقات

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، عن سعادته بنجاح السلطات الجمركية اليابانية في إحباط تهريب شحنة المخدرات في ميناء طوكيو بناءً على معلومات من جمارك دبي، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل العمل الاستخباراتي لمكافحة تهريب المخدرات من أجل مجتمع خالٍ من السموم المخدرة، وهو ما يدعم تطوير العلاقات المشتركة بين دبي ومختلف الهيئات الجمركية في العالم لمواجهة الجرائم المنظمة وتهريب الممنوعات، بما يرسخ من الدور القيادي الذي تقوم به دبي والنموذج الدولي الفريد الذي تتميز به.

جهود

وثمن المنصوري جهود فرق العمل في جمارك دبي في تحليل المعلومات الاستخباراتية وتتبع الشحنات، وتبادل المعلومات والخبرات في جميع المجالات المتعلقة بطبيعة العمل الأمني والجمركي مع الجهات كافة، مؤكداً أن ضباط جمارك دبي يفخرون بتأدية واجبهم الوطني؛ كونهم خط الدفاع الأول عن حماية الحدود ومنع تهريب المواد الضارة والخطرة لحماية المجتمع والاقتصاد.

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