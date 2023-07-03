خليفة الحميري ينال الدكتوراه في «الرشاقة المؤسسية لاستدامة الأداء الأمني»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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حصل الإماراتي النقيب الدكتور خليفة ناصر الحميري، من إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة، على درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية، تخصص إدارة الشرطة من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وجاءت الرسالة بعنوان «الرشاقة المؤسسية ودورها في استدامة الأداء الأمني»، وذلك بعد إجراء دراسة ميدانية بوزارة الداخلية بالإمارات، وتعتبر هذه الرسالة من أولى دراسات الرشاقة المؤسسية في المجال الأمني، وتخدم استدامة الأداء الأمني وضمان استمراريته، من خلال التكيف مع المتغيرات المتسارعة في مختلف مجالات الحياة المؤثرة على المؤسسة الأمنية، فتم تكريمه من اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة.

ويعد النقيب دكتور خليفة ناصر الحميري، من إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة، والذي التحق بالعمل الشرطي في العام 2009 «طالب ضابط» في أكاديمية العلوم الشرطية، والتي تخرج منها العام 2013 برتبة ملازم، وتم تعيينه في مكتب القائد العام لشرطة الشارقة، ثم عمل ضابطاً مختصاً في الأمور الاستراتيجية والإدارية، ويشغل حالياً مدير فرع في قسم تنظيم إنتاجية العاملين، يعد نموذجاً مشرفاً لأبناء الإمارات الذين نذروا ذواتهم لخدمة الوطن، وآلوا على أنفسهم أن يبادلوه الوفاء بالوفاء، والعطاء بالعطاء عرفاناً لما قدمه لهم الوطن، وقيادته الرشيدة من دعم ورعاية واهتمام، فنال درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية تخصص إدارة الشرطة من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وجاءت رسالته بعنوان «الرشاقة المؤسسية ودورها في استدامة الأداء الأمني»، وذلك بعد إجراء دراسة ميدانية بوزارة الداخلية.

وقال الحميري، والذي تحصل من قبل على درجتي البكالوريوس والماجستير من أكاديمية العلوم الشرطية، حيث كان موضوع رسالة الماجستير «القائد الأمني ودوره في تحقيق التميز المؤسسي»، إن تلك الرسالة تعد من أولى دراسات الرشاقة المؤسسية في المجال الأمني، كما تعد من التخصصات المهمة التي تدعم كفاءة الأداء الشرطي والأمني .

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