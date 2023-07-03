بدء المشاركة بمسابقتي «النخلة في عيون العالم» و«النخلة بألسنة بالشعراء»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر، بعنوان «النخلة في عيون العالم»، في دورتها الخامسة عشرة 2024، والمشاركة في المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء»، في دورتها الثامنة 2024، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

ودعت الجائزة الفنانين محبي التصوير الضوئي، هواة ومحترفين، من كافة أنحاء العالم، للمساهمة في مسابقة «النخلة في عيون العالم»، تقديراً للنخلة، وتعزيزاً لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن، وإحياء تراثه البيئي.

كما دعت الجائزة كافة الأدباء والشعراء والشاعرات من كافة الدول العربية، للمساهمة في مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء»، تقديراً للنخلة، بهدف توظيف الشعر العربي بشقيه (النبطي والفصيح).

توجيهات

وصرح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بأن المسابقتين تأتيان ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، لتعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر، ودعمه اللامحدود للشجرة المباركة، عبر توظيف فن التصوير الضوئي والشعر العربي (النبطي والفصيح)، كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر، وخلق فضاء أرحب لتبادل الثقافات من كافة أنحاء العالم.

وأشار أمين عام الجائزة، إلى أن مسابقة (النخلة في عيون العالم)، مؤلفة من فئتين، هما «فئة نخلة التمر» و«فئة الصناعات الحرفية من النخيل»،كما أن مسابقة (النخلة بألسنة الشعراء)، مؤلفة أيضاً من فئتين، هما «فئة الشعر الفصيح» و«فئة الشعر النبطي». وسينال الفائز بالمركز الأول ضمن كل فئة، 15000 درهم، والفائز بالمركز الثاني ضمن كل فئة 10000 درهم، والفائز بالمركز الثالث ضمن كل فئة 5000 درهم، بالإضافة إلى شهادات تقدير ودرع تذكارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز