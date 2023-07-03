«زايد العليا» تؤهل وتوظف أصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي وتشمل مؤسستي الفراس للمقاولات العامة، والفراس للإنشاء والتعمير بشأن تأهيل وتوظيف أصحاب الهمم، حيث تخصص المؤسسة جزءاً من ورشة الميكانيكا في إدارة التأهيل المهني والزراعي التابعة لها لتدريب المرشحين من منتسبيها لتدريبهم من قبل الشركة على إصلاح المعدات اليدوية والإلكترونية، وتعيين 4 طلاب من أصحاب الهمم لدى المجموعة للالتحاق بالبرنامج التدريبي داخل الورشة.

وقع مذكرة التفاهم بمقر المؤسسة عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي فراس فؤاد مشعل، المدير التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من قيادات الجانبين. وبموجب مذكرة التفاهم توفر مجموعة مؤسسات الشيبة سعيد الهاملي المعدات اللازمة وفنياً متخصصاً لتدريب أصحاب الهمم المرشحين للعمل على استخدام الآلات والمعدات المخصصة للبرنامج التدريبي. وقال عبدالله عبد العالي الحميدان: إن توقيع مذكرة التفاهم، خطوة إيجابية تؤكد التزام المؤسسات والشركات بتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم.

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