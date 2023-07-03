فريقا «عطاء حمدان» و«عباقرة» التطوعيان يحتفلان بكبار المواطنين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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احتفل فريقا «عطاء حمدان» و«عباقرة» بكبار المواطنين صباح أمس في دار رعاية المسنين بالإمارة، والذين بلغ عددهم 30، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تنظيم مبادرة «فرحتهم عيدنا»، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين تجاوز الـ 30 متطوعاً ومتطوعة، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس تلك الفئة المهمة من فئات المجتمع، ولرد الجميل لما قدموه من خدمات لوطنهم.

فعاليات

وقال أحمد بن عجلان، رئيس فريق «عطاء حمدان التطوعي»، إنه وخلال المبادرة تم تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج، احتفاءً بتلك الفئة من كبار المواطنين، وذلك إيماناً منا بما قدمته هذه الشريحة للمجتمع من خدمات وإنجازات، وتقديراً لعطائهم، لافتاً إلى أن التطوع في الدولة يمثل قيمة إنسانية تميز بها مجتمع الإمارات، كما أن الإقبال الكبير من أبناء وبنات الإمارات على المشاركة في تلك الفعالية التطوعية، هو ثمرة غرس الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من التطوع قيمة مجتمعية، وسمة حقيقية وأسلوب حياة يتميز به المواطنون والمقيمون.

بهجة

ومن جانبها أكدت كوثر محمد الرحالي مسؤولة فريق «عباقرة التطوعي»، أن مشاركة الآباء والأمهات من كبار المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، تأتي بهدف إدخال البهجة والحبور في نفوسهم، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات، تخللتها رقصات شعبية، قدمتها فرقة الشحوح الحربية، ومسابقات تراثية شارك فيها الأطفال، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة التطوع في نفوسهم، وإعلامهم بالدور الكبير الذي قام به كبار المواطنين والخدمات التي قدموها لوطنهم.

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