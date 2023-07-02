129147 زائراً لمرافق وبرواز دبي خلال أيام العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

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شهدت حدائق وبرواز دبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك تدفق الزوار بأعداد كبيرة، حيث بلغت أعداد الزوار أول وثاني وثالث أيام العيد أكثر من 129 ألفاً و147 زائراً، يتوزعون على:

17926 زائراً لبرواز دبي، و25228 زائراً للحديقة القرآنية، و46271 زائراً لحديقة الممزر، و16676 زائراً لحديقة الخور، و12701 زائر لحديقة المشرف الوطنية، إضافة إلى 3914 زائراً لمدينة الطفل، و5324 زائراً لحديقة زعبيل، و1107 زائرين لحديقة الصفا.

واستمتع الزوار والعائلات بقضاء أوقات جميلة من خلال الفعاليات المتنوعة، التي تحرص الإمارة على تقديمها سنوياً في مواسم الأعياد، وتفرد لها أجندة خاصة تتنوع بين الأنشطة والفعاليات التي تزرع الفرح والبهجة في نفوس العائلات والأطفال.

وجهات جاذبة

وتعد المرافق العامة في دبي وجهات جاذبة للزوار طيلة أيام السنة، وخاصة في مواسم الأعياد، حيث تشهد إقبالاً كبيراً؛ باعتبارها متنفساً طبيعياً في هذه المواسم وعطلات نهاية الأسبوع، وتصطحب العائلات أطفالهم لقضاء أوقات ممتعة من خلال فعاليات متنوعة.

وحرصت بلدية دبي على تنفيذ خطة متكاملة استعداداً لعيد الأضحى المبارك في جميع المرافق التابعة لها، والتي تشرف عليها؛ بهدف تقديم أرقى الخدمات لإسعاد الزوار واستيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد إليها، واستقبالهم بفعاليات احتفالية متنوعة وعروض ترفيهية متميزة.

حيث توفر دبي خيارات ترفيهية وترويحية كثيرة تخاطب جميع الفئات، وخاصة العائلات، التي تشكل الجانب الأكبر من السياحة القادمة إلى دبي في هذه المواسم، لتلبية جميع أذواق أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بالفعاليات التي تنظمها بلدية دبي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بغية توفير وزيادة الأنشطة الترفيهية الصيفية لجميع سكان إمارة دبي، وتنشيط حدائق دبي خلال الصيف وتشجيع إقبال الزوار عليها، والاستمتاع بالخدمات والفعاليات المقدمة، ما يترجم رسالة البلدية في تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

وشهدت الأماكن المخصصة للأطفال في الحدائق إقبالاً ملحوظاً من الأسر للترفيه عن أطفالها، وخاصة مدينة الطفل في حديقة الخور، التي عملت على إسعاد الأطفال من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والورش والبرامج والعروض الاستعراضية التي تبهج الأطفال، إلى جانب المناطق التعليمية المخصصة لتشجيع الأطفال على البحث والاستكشاف والتعلم بالطرق غير التقليدية، إلى جانب الإقبال الكبير على العرض في برواز دبي.

وكذلك الموسم الثاني من فعالية الصيف «سمر راش» الترفيهية في حديقة الممزر الشاطئية، الذي شهد إقبالاً من العائلات والأطفال للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها بلدية دبي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير وزيادة الأنشطة الترفيهية الصيفية لجميع سكان إمارة دبي.

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