مقاصب رأس الخيمة تستقبل 5351 أضحية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت بلدية رأس الخيمة عن استقبال مقاصب الإمارة 5351 ذبيحة منذ يوم عرفة حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد الأضاحي خلال يوم عرفة 1119 ذبيحة، وارتفع العدد إلى 1859 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى، وبلغ عدد الأضاحي خلال اليوم الثاني 1538 ذبيحة، وسجل ثالث أيام العيد 835 أضحية.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، استقبل المقصب المركزي بمنطقة الفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب الغيل، 5351 ذبيحة منذ يوم عرفة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خضعت جميع الأضاحي لكافة عمليات الفحص الطبي من قبل الأطباء البيطريين قبل وبعد الذبح، بهدف تقديمها للمستهلكين، مستوفية اشتراطات الصحة العامة كافة.

حرص

وأشارت إلى حرص بلدية رأس الخيمة على استمرار تطوير المقاصب بأحدث الأدوات والتجهيزات والمعدات، التي تراعي المعايير الصحية المعتمدة عالمياً، بهدف تقديم أفضل وأسرع الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وتوفير أقصى شروط الصحة العامة خلال ذبح الأضاحي داخل بيئة نظيفة وآمنة صحياً، بما يكفل سلامة المتعاملين والمستفيدين من لحوم الأضاحي.

حملات

وأكدت الطنيجي قيام مفتشي إدارة الصحة بتنظيم حملات لمواجهة ظاهرة القصابين الجائلين على مدار العام، نظراً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن عمليات الذبح خارج المقاصب، ولضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري، مؤكدة أن الذبح خارج المقاصب لا يحمي أصحاب الأضاحي من عمليات الغش ويمكن أن يعرضهم لمخاطر الإصابة بالأوبئة والأمراض المشتركة مع الحيوانات، بالإضافة إلى المخاطر البيئية من التلوث وانتشار الحشرات والقوارض الناتجة عن عمليات الذبح والفضلات المتبقية من الحيوانات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز