15 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة تنظيم 15 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية منذ بداية العام الجاري، للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية المنظمة لسير العمل، وبما يكفل تقديم غذاء آمن للمستهلكين، باعتبار الصحة العامة على رأس أولويات العمل البلدي، والتي توليها البلدية اهتماماً كبيراً من خلال جهودها الرقابية والتوعوية المستمرة.

التزام

وقال جمال جمعة المازمي، مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بالوكالة ببلدية مدينة الشارقة لـ«البيان»، إن الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة تعكس حرص البلدية على تعزيز التزام المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة بالمعايير الصحية التي حددتها البلدية لضمان تقديم غذاء آمن وسليم وفق المواصفات، واللوائح الفنية المعتمدة، وتوعية العاملين.

كذلك بالممارسات الصحية الجيدة، وتشمل هذه الزيارات كل المنشآت الغذائية، كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات، وغيرها من المنشآت التي تقوم بتحضير وبيع الأطعمة بشكل عام.

وأفاد المازمي بأن التدقيق على هذه المنشآت يأتي استناداً إلى معايير واضحة، وُضعت لتغطي كل الجوانب، كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، وحصولهم على بطاقات صحة مهنية، وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تضمنت المعايير اشتراطات أخرى، كتلك الخاصة بنظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.

وأشار مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بالوكالة إلى أن البلدية أصدرت منذ بداية العام الجاري 11969 شهادة وتصريحاً، منها شهادات التصدير، وتصاريح التوزيع وخلافها.

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