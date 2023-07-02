«الاتحاد الخيرية» توزع الأضاحي على الأسر المتعففة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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وزعت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان الأضاحي على الأسر المتعففة وأسر الأيتام في الإمارة، على مدار يومين، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مشاريعها الخيرية الرامية إلى إدخال السعادة والفرحة على الأسر المتعففة وأسر الأيتام، وتحرص المؤسسة سنوياً على زيادة رقعة المشاريع الخيرية والإنسانية لتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وقال ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية: تم تنفيذ مشروع توزيع الأضاحي لهذا العام، والذي يعتبر من أبرز مشاريع المؤسسة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف إدخال البهجة والسرور على أسر الأيتام والأسر المتعففة، مؤكداً قيام فرق العمل بتوزيع الأضاحي خلال يومين، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى مضاعفة جهود المؤسسة في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تدخل السعادة في المجتمع.

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