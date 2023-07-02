مسالخ أم القيوين تستقبل 1721 ذبيحة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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استقبلت مقاصب بلدية أم القيوين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أكثر من ألف و721 ذبيحة، توزعت على مقاصب: أم القيوين، والأبرق، والسلمة، وفلج المعلا، كما تعاملت البلدية مع كميات الأضاحي الواردة للمقاصب وفق خطة الإنجاز المطلوبة.

وأكدت هيفاء علي سيف مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين أن إدارة الخدمات البيطرية، نظمت مسبقاً حملة توعية عن كيفية اختيار الأضحية المناسبة وحول الخدمات المقدمة في المسالخ، مشيرة إلى أنه تم توفير قصابين بأعداد مناسبة في جميع المقاصب، لتسريع عملية الذبح.

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