شرطة الشارقة تنظم «عيدنا وياكم» تعزيزاً للرسالة المجتمعية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم فرع إسعاد العاملين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، في عيد الأضحى المبارك، مبادرة بعنوان (عيدنا وياكم)، استهدفت زيارة 33 مبنى تابعة لشرطة الشارقة في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، بهدف الثناء على أدوار العاملين بها في تقديم الخدمات وإسعاد المجتمع.

وقال الملازم الأول سالم محمد بن عاشور مدير فرع إسعاد العاملين إن إطلاق المبادرة تضمن توزيع الهدايا على منتسبي القيادة في مختلف إداراتهم الشرطية، حاملة إليهم تهاني العيد الخطية من قبل القائد العام، ونائبه العميد عبدالله مبارك بن عامر.

وتأتي المبادرة في إطار حرص القيادة على مشاركة منتسبيها من المناوبين بمختلف الإدارات الشرطية، فرحة العيد، وتبادل التهاني والأمنيات بالعيد السعيد.

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