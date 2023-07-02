جمارك أبوظبي تستقبل طلائع الحجاج بالورود الهدايا

المصدر: أبوظبي-البيان

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استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالورود والهديا طلائع الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية،عبر مطار أبوظبي الدولي، ومنفذ الغويفات الحدودي بعد أداء فريضة الحج، وإنجاز إجراءات السفر لهم بكل سهولة ويسر.

إجراءات

وتلتزم جمارك أبوظبي بتسهيل إجراءات العودة السلسة والآمنة لحجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، وذلك باعتماد سلسلة من التدابير الخاصة في المنافذ الجمركية، وتقديم الخدمات النوعية لتحقيق الانسيابية في تخليص إجراءات السفر بأسرع وقت، عبر استخدام أحدث أجهزة وأنظمة التفتيش الجمركي المتطورة.

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