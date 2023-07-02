جامعة الشارقة و«الدولي للفيزياء النظرية» يستعرضان إنجازاتهما

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وفد جامعة الشارقة في زيارة رسمية إلى مقر المركز الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) بجمهورية إيطاليا، حيث استقبلهم البروفيسور آتيش دابولكار مدير المركز، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بينهما.

ضم وفد الجامعة كلاً من الدكتور حسين العوضي مدير مركز بحوث المواد المتقدمة، والدكتور رشيق صوالح منسق المجموعة البحثية مع تعاون أطلس بالجامعة والدولة.

تناول اللقاء متابعة ما تم إنجازه من بحوث علمية، أجرتها الفرق والمجموعات البحثية التابعة للمعاهد والمراكز البحثية في الجامعة، وذلك في عدد من التخصصات والمجالات، ومنها فيزياء الجسيمات والمواد المتقدمة، والطاقة المتجددة.

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