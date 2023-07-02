صدور العدد 594 من مجلة «الجندي»

المصدر: أبوظبي - وام

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صدر العدد رقم 594 لشهر يوليو الجاري من مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع، حيث تناول باللغتين العربية والإنجليزية عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وتركزت كلمة «الجندي» تحت عنوان «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، حول مسيرة التميز في دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة بهدف تعزيز تنافس الدولة في مجالات التنمية وتحقيق النمو والازدهار لثروتها البشرية، حيث أصبح التميز علامة مرادفة لدولة الإمارات، التي تحرص قيادتها على التحدي والمنافسة والابتكار.

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي» أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح، والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

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