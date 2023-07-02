أطباء ومختصون يحذرون من الاستخدام العشوائي للحنّاء

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

نبّه أطباء وجهات مختصة من الاستخدام العشوائي للحناء، خاصة في المناسبات والأعياد، وذلك بعد تعرض كثيرين لحساسية وحروق جلدية، عقب استخدامهم لأحد منتجات الحناء، مشددين على ضرورة استخدام الحناء الطبيعية، والابتعاد عن السوداء، التي يدخل في تركيبها بعض المواد الكيميائية، مشيرين إلى أن منظمة الصحة والدواء صرّحت باستخدام الحناء الطبيعية للأغراض التجميلية، بينما لم تصرح باستخدام مادة البارافينايلين ثنائي الأمين، التي يتم إضافتها للحناء السوداء، بغرض الحصول على لون داكن.

رقابة

ومن جانبها، تعمل البلديات والجهات المعنية على أحكام الرقابة على صالونات ومراكز التجميل النسائية، وتنفيذ الاشتراطات والمعايير الخاصة بسلامة الأفراد في الإمارة، إذ تنشر تعاميم على الصالونات النسائية ومراكز التجميل في دبي، في ما يخص إجراءات استخدام الحناء أو أي مواد أخرى، قد تؤثر سلباً في سلامة مرتاداتها، فيما ينصح خبراء ومختصون في الأمراض الجلدية، الاستعانة بالحناء الطبيعية والحناء الخالية من مادة الأمونيا، التي تضر بالشعر، وتعمل على تساقطه، كما تُحدث حروق بالجلد.

حملات

وينفذ مفتشو «بلدية دبي» حملات تفتيشية على الصالونات الرجالية والنسائية والمخصّصة للأطفال، ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية، لضمان الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، فيما خصصت بلدية مدينة الشارقة 110 مفتشين لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من التزام هذه المنشآت بالمعايير واللوائح الصحية المنظمة لسير العمل، خصوصاً أن هذه المنشآت تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد، لذا، تعزز البلدية من دورها الرقابي والتوعوي، وتنظيم الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة، وتوعية العاملين بأفضل الممارسات الصحية.

تحذير

من جهته، حميد بن حرمل الشامسي بروفيسور الأورام بجامعة الخليج الطبية، رئيس جمعية الإمارات للأورام، حذر من استخدام الحناء لمريضات السرطان في حال وجود تقرحات جلدية، أو خلال فترة تلقيهن للعلاج الكيماوي، مؤكداً أنه لا مانع من استخدام الحناء في حال عدم وجود الموانع المذكورة.

بدورها، حذرت اختصاصية الأمراض الجلدية بالمستشفى السعودي الألماني بدبي، الدكتورة شيماء إبراهيم من استخدام الحناء، في حال وجود حساسية تجاهها، وتجنب استخدامها من قبل السيدات الحوامل والمرضعات، وأيضاً الأطفال والرضع، ونصحت بعدم استخدام صبغة أو حناء شعر، لأن المواد الكيميائية تشكل خطورة.

ودعت مع اقتران استخدام الحناء بالمناسبات الدينية والاجتماعية، إلى ضرورة إجراء فحص قبل استعمالها على الشعر أو الجسم، من خلال اختبارها على مساحة صغيرة من الجلد خلف الأذن، أو على باطن الساعد، وذلك قبل كل استعمال، موضحة أن عدم حدوث ردة فعل عند المرة الأولى، لا ينفى بشكل كامل القابلية للتحسس في المرات القادمة، فقد لا تظهر أعراض الحساسية عند أول مرة يتعرض فيها الشخص لمسبب الحساسية، وتظهر الأعراض عند تكرار التعرض لنفس مسبب الحساسية مرة أخرى، وتجنب استخدام الحناء إذا كان الشخص مصاباً بالأكزيما، حيث يكون أكثر عرضة لحدوث الحساسية.

نصيحة

ونصحت في حال حدوث أي من أعراض الحساسية المصاحبة للحناء، بإزالتها على الفور، باستخدام الماء الغزير، والتوجه مباشرة إلى الطبيب، للتعامل مع الحالة على حسب شدتها .

أنواع

وأوضحت أن الحناء التي تستخدم نوعان، الأولى الحمراء الطبيعية، والحنة السوداء، مشيرة إلى أن الحناء الحمراء الطبيعية آمنة لمعظم الناس عند استخدامها لصبغ الشعر، وعمل النقوش المؤقتة على مناطق متفرقة من الجسم، مثل الكفين والقدمين، كما جرت العادة بالمناسبات والأعراس عند شعوب الشرق الأوسط. أما الحناء السوداء، فيدخل في تركيبتها بعض المواد الكيميائية، بالأخص مادة البارافينايلين ثنائي الأمين، والتي يتم إضافتها إلى الحناء، للحصول على درجات لون داكنة، كالأسود، ما يجعلها تدوم فترات أطول، وتعتبر هذه المادة من مسببات الحساسية التلامسية .

حساسية

وتظهر أعراض التحسس في غضون ساعات إلى أيام من استخدام الحناء، حيث تشمل أعراض الحساسية الموضعية، ظهور احمرار، أو حدوث تورم وانتفاخ بالجلد، عند موضع الحناء، أو ظهور فقاقيع مصاحبة بحكة شديدة وحرقان بالجلد. أما أعراض فرط الحساسية الشديدة، تكون مصحوبة بطفح جلدي في كل أجزاء الجسم، وتورم بالوجه، ضيق بالتنفس أو صعوبة بالبلع .

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