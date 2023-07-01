عودة أول وفود مبتعثي برنامج زايد للحج 2023 من الأراضي المقدسة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وصل إلى مطار أبوظبي الدولي اليوم السبت، أول وفود مبتعثي برنامج زايد للحج 2023 من الأراضي المقدسة بعد إتمامهم أداء مناسك وشعائر الحج.

وعبر الحجاج المستفيدون من البرنامج التابع لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عن امتنانهم لمكرمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة التي مكنتهم من أداء فريضة الحج، معربين عن سعادتهم بقضاء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

كما عبر حجاج البرنامج عن امتنانهم وتقديرهم لهذه الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها مؤسسة زايد الإنسانية، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها في توفير كل الإجراءات والتسهيلات وتنسيقها المستمر منذ بداية الرحلة حتى نهايتها مع كافة الحملات ومتابعة أدائها وتواصلها مع الحجاج.

من ناحيتها أكدت المؤسسة أن موسم الحج لهذا العام كان ناجحاً بكل المقاييس سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة لحجاج البرنامج أو من خلال أداء المناسك بكل سهولة ويسر وغيرها من الخدمات، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات.

وأكد الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة أن هذا العام كان الحج ميسراً ومنظماً حيث إن اللجنة الإدارية في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية تمكنت من توفير كافة الاحتياجات اللازمة من خدمات وإرشادات ومتابعات ومحاضرات توعوية وصحية ودينية قبل أداء الفريضة وخلالها ما أسهم بشكل كبير في التفرغ لأداء المناسك.

ولفت الزعابي إلى أن موسم الحج لهذا العام سجل نجاحاً كبيراً من حيث التنظيم، إلى جانب التزام الحجاج بالتعليمات والقوانين المنظمة، كما ثمن ادور الشركاء في إنجاح برنامج زايد للحج ومنها وزارة الخارجية وسفارات الدولة في الخارج.

وأشار الزعابي إلى وصول أول وفود البرنامج إلى أرض الوطن اليوم السبت عبر مطار أبوظبي الدولي مع توالي باقي الرحلات عبر مطارات الدولة المختلفة خلال اليوم وغداً.

ويعد برنامج زايد للحج هو البرنامج الأول من نوعه الذي يعمل على تيسير أداء فريضة الحج لغير القادرين من ذوي الدخل المحدود، ويستفيد من هذا البرنامج سنويًا 600 مواطن إماراتي من محدودي الدخل و400 مستفيد من خارج الدولة، ويتم اختيارهم بواسطة سفارات الدولة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الرسمية الموثوقة وفق الشروط والمعايير المطلوبة.

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