الحجاج من أسر الشهداء يعودون إلى أرض الوطن

المصدر: وام

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عاد اليوم " السبت " عدد من ذوي الشهداء إلى أرض الوطن بيمن الله ورعايته بعد أدائهم مناسك الحج ضمن حملة نظمها مكتب شؤون أسر الشھداء بالتنسیق مع الھیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف.

وتأتي ھذه الحملة السنویة التي ینظمھا مكتب شؤون أسر الشھداء تنفیذاً لتوجیھات القیادة الرشیدة في إطار برامج متكاملة ينفذها بهدف توفیر كل أشكال الرعایة والاھتمام والتمكين لأسر وذوي شھداء الوطن الأبرار.

وقال الشیخ خلیفة بن طحنون بن محمد آل نھیان، مدیر تنفیذي مكتب شؤون أسر الشھداء:" نحرص في كل مرة على تطوير خدماتنا والارتقاء بها وتعزيز سبل الراحة للحجاج من ذوي الشهداء وتمكينهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بكل راحة ويسر".. مشيداً بجهود فريق العمل الذي حرص على متابعة أدق تفاصيل المشاركين بالحملة وتلبية احتياجاتهم كافة بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة بدءا من لحظة التسجيل مرورا برحلة المغادرة وانتهاء برحلة العودة إلى أرض الوطن سالمین غانمين.

ودعا الشیخ خلیفة بن طحنون بن محمد آل نھیان، الله عز وجل أن یتقبل من زوار بیته الحرام حجھم وعبادتھم وأن یتغمد شھداء الوطن بواسع رحمته وأن یسكنھم فسیح جناته.

من جهتهم أعرب عدد من ذوي و أسر الشھداء المشاركین في حملة الحج لھذا العام عن شكرھم وتقدیرھم للقیادة الرشيدة على مبادراتھا المستمرة ومتابعتھا الحثيثة لشؤونھم في مختلف نواحي الحياة وتیسیر أداء ھذه الفریضة المباركة، مشیدین بجھود مكتب شؤون أسر الشھداء في تقدیم الدعم لھم أثناء أدائهم شعائر الحج.

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