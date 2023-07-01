طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .

وذكر المركز - في نشرته اليوميه - أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً نهاراً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:52 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 07:42.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:26 والثاني عند الساعة 20:01، والجزر الأول عند الساعة 14:57 والثاني عند الساعة 02:59 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 27 75 20

دبي 39 28 80 25

الشارقة 40 29 85 20

عجمان 39 29 85 30

أم القيوين 41 26 85 20

رأس الخيمة 42 28 80 25

الفجيرة 36 31 80 55

العـين 44 27 75 20

ليوا 45 26 65 10

الرويس 37 25 75 15

السلع 38 26 80 15

دلـمـا 35 30 80 25

طنب الكبرى 38 31 80 45

طنب الصغرى 38 31 80 45

أبو موسى 38 31 80 40

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