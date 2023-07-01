رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لكندا باليوم الوطني لبلادها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة الى فخامة ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة ماري سيمون.



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين الى معالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز