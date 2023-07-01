وجهات أبوظبي الترفيهية.. متعة وفرح

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أضفت مناسبة عيد الأضحى المبارك على وجهات الجذب السياحية في أبوظبي بهجة مميزة اجتذبت الزوار والعائلات، حيث وفرت فرصة الاستمتاع بأوقات سعيدة خلال هذه العطلة التي ازدهر فيها قطاع السياحة بعد الساعة 5 مساءً، للاستمتاع بالعروض الترفيهية الشيقة التي أقيمت في مجمعات تجارية وواجهات سياحية، وقد لفتت هذه العروض بشكل خاص انتباه الأطفال، في حين تعاملت المطاعم والمقاهي مع إقبال كثيف من الزوار، مما أدى إلى ازدحامها، كما قدمت بعض المحال التجارية عروضاً خاصة على المشتريات للاستفادة من الزخم الكبير لزوار العيد.

ويعتبر «مرسانا» أحد الوجهات السياحية التي حظيت بشعبية كبيرة، ضمن مرافق متنزهات «الحديريات»، ويتميز بإطلالته الساحرة على البحر وشاطئه العام الذي يتميز برماله البيضاء النظيفة، مما يجعله وجهة مثالية لمحبي ممارسة الرياضات الشاطئية والتصوير الجميل، ويضم مسابح خاصة للأطفال صممت بعناية تامة لضمان سلامتهم، إضافة إلى توفير أجواء مليئة بالمتعة والترفيه من خلال توفير مجموعة من الألعاب والأنشطة المائية التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها، ويتيح للزوار تجربة ألعاب مثيرة بما في ذلك ركوب القوارب، مما جعله مقصداً لقضاء عطلة العيد.

ترفيه

كما يعد عالم وارنر براذرز أبوظبي من أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم ويقع في جزيرة ياس، وقد جذب الزوار بألعاب متنوعة تحاكي أشهر شخصيات قصص وارنر برذرز، كما يوفر مرافق وخدمات ضمن أعلى معايير الفخامة، وتتنوع ألعاب عالم وارنر براذرز أبوظبي لمنح الأطفال والكبار المرح والتسلية مع مراعاة تطبيق أعلى معايير السلامة، وهو مقصد للأطفال والشباب الراغبين في الاستمتاع بالألعاب العالمية والتزحلق على الجليد.

وبرز أيضاً «القناة» في جذب جمهور واسع خلال الاحتفال بعيد الأضحى، وهو واحد من أبرز المشاريع السياحية في إمارة أبوظبي، ويأتي متوافقاً مع الخطط التي تعمل على ترسيخ مكانة العاصمة كواحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش ووجهة رائدة للترفيه العائلي، ويصل طوله إلى 2.4 كيلو متر عبر الواجهة المائية، ويقع في منطقة بين الجسرين، بالقرب من جامع الشيخ زايد الكبير.

ويمثل «القناة» قيمة مضافة للجمهور، ويشمل المشروع الضخم مثل ذا بريدج والاكورايوم، ويستقبلان فعلياً الزوار، بالإضافة إلى أدوار السينما والعديد من المطاعم و«الكافيهات»، والدخول إليه مجاني حيث يمكن للأفراد والعائلات التنزه والاستمتاع بالواجهة البحرية ذات الإطلالة الرائعة، وممارسة الرياضة عبر مضمار وأرصفة خاصة، كما يتيح الصعود إلى الجسر العلوي والممشى لمشاهدة القناة المائية من أعلى نقطة والاستمتاع بالأجواء الخلابة في أبوظبي، ويأتي الجسر العلوي ضمن مشروع ذا بريدج ويعتبر منتجعاً ترفيهياً رياضياً متكاملاً بحد ذاته، حيث يمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع.

ممشى السعديات

كما قضى الزوار أوقاتاً سعيدة على ممشى السعديات، ويقع في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات ويتميز بشاطئ مغطى بالرمال الناصعة البياض بطول 1.4 كم، ويضم مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، ويتيح لزواره الاستمتاع بأجواء العيد من خلال «التريض» والاستمتاع باعتدال الطقس.

إضافة إلى ذلك تعد قرية التراث أبوظبي من أفضل الأماكن التراثية والسياحية المناسبة للعائلات في أبوظبي.

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