حجاج بعثة حكومة دبي يثمّنون دعم القيادة

المصدر: دبي - البيان

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بعث حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي من موظفي وموظفات الدوائر الحكومية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدموا لهم عظيم الشكر على توجيهاتهم واهتمامهم ودعمهم لحجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي.

وأعرب عدد من موظفي وموظفات حكومة دبي عبر تسجيل صوتي لهم على أنستغرام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي (iacaddubai @) عن التهنئة وفرحتهم وسعادتهم الغامرة على أداء الركن الخامس في الإسلام، وأداء فريضة الحج والتي تتوق النفس إلى هذه الرحلة المقدسة، ولفتوا إلى أن هذه الرحلة المقدسة تختلف عن أي رحلة أخرى، لما فيها من الروحانية وطمأنينة النفس والشعور بالراحة، والخشوع والتضرع لله سبحانه وتعالى، مثمنين دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على حسن تنظم هذا الحدث العظيم، وعلى المتابعة المستمرة والحثيثة لضيوف الرحمن أولاً بأول.

وطمأن الدكتور محمد سهيل المهيري، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي أهالي حجاج البعثة الرسمية بأن جميع الحجاج الآن في الأراضي المقدسة بخير وسلام، وأنهم انتهوا من رمي الجمرات الثلاث (الصغرى والوسطى والكبرى).

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