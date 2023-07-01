توافد الزوار على حدائق الشارقة في العيد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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شهدت حديقة النخيل بالشارقة حضوراً كثيفاً ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك من روادها – خصوصاً - سكان المناطق المحيطة بها، احتفالاً بأجواء عيد الأضحى المبارك، فقضت الأسر ومختلف فئات المجتمع أوقاتاً ممتعة بالحديقة التي ازدانت بالخضرة، حيث أكد زوار الحديقة أنها تعد الخيار الأول للأسر لقضاء أجمل الأوقات للاستمتاع بالأجواء التي توفرها، حيث تمتد أشجار النخيل على مساحات واسعة منها، ما يشكل مكاناً مناسباً لجلوس الأسر تحت ظلالها، مبينين أن بلدية الشارقة هيأت الحدائق في مختلف مناطق الإمارة لاستقبال الزوار لقضاء الأوقات الممتعة برفقة أطفالهم، واللعب واللهو في أجواء تغمرها السعادة خلال العيد، حيث تحرص البلدية على توفير الأجواء الجميلة، وإتاحة الفرصة للأسر والعائلات وغيرهم من الزوار للاستمتاع بالخدمات المتعددة التي توفرها الحدائق.

تجهيزات

وأكملت بلدية الشارقة الاستعدادات والتجهيزات في عدد من الحدائق المنتشرة بالأحياء في مختلف أرجاء المدينة، ومنها حديقة النخيل التي تتمتع بالطابع العصري في التصميم والإنشاء، وتحتوي على مناظر خلابة بمسطحاتها الخضراء، وزهورها وأشجار النخيل اليانعة، حيث تتناسب هذه الخدمات مع جميع فئات المجتمع، لما تضمه من أماكن للعائلات، كما أن الحدائق تفتح أبوابها من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، كما هيأت البلدية الحدائق والشواطئ في مختلف مناطق الإمارة لاستقبال الزوار لقضاء الأوقات الممتعة.

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