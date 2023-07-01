رأس الخيمة تتزين احتفالاً بالمناسبة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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شهدت رأس الخيمة أجواءً مفعمة بالفرح والمظاهر الاجتماعية والاحتفالية الخاصة ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتسابقت المراكز التجارية في استقطاب المحتفلين بتقديم عروض جاذبة للأسر والأطفال وتنوع في الفقرات، واستقبلت الشواطئ البحرية آلاف العائلات والشباب للاستمتاع بالسباحة في المياه الدافئة، حيث تستمر تلك التجمعات ليلاً حول حفلات الشواء للاستمتاع بفرحة العيد.

عروض

وقدمت الفرقة الموسيقية العسكرية لشرطة رأس الخيمة عروضاً موسيقية ضمن مبادرة «عيدكم فرحة وأمان» ضمن المشاركة المجتمعية لشرطة رأس الخيمة من خلال تقديم باقة من المسابقات المشوقة والعروض الترفيهية الممتعة والهدايا، احتفالاً بعيد الأضحى في مركز المنار مول، بهدف تعزيز وتوثيق الشراكة المجتمعية من خلال المساهمة في إنجاح المناسبات والاحتفالات الوطنية والمهرجانات وكافة احتفالات الدولة لإسعاد أفراد المجتمع.

وتعد الحدائق والمسطحات الخضراء متنفساً للجمهور لقضاء أوقاتهم وسط أجواء عائلية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لما توفره من أماكن ترفيهية، واستكشاف جمال الطبيعة، والاستمتاع بالأنشطة داخل مناطق الألعاب التي تجمع جميع أفراد العائلة في فرحة وسعادة تعكس بشكل عام روح الاحتفال والترحيب، التي تتميز بها إمارة رأس الخيمة كإحدى أهم الوجهات السياحية الرائدة في العالم، حيث أعلنت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة تطوير وتحسين تلك الحدائق لضمان توفير أجواء مناسبة تلامس فرحة العيد.

إقبال

وشهدت الشواطئ البحرية المفتوحة في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من العائلات للاستمتاع بما توفره من وسائل ترفيه وأمان، كوجهة خاصة لعشاق الرياضات البحرية والشاطئية في ظل توفر الملاعب الرياضية على رمال تلك الشواطئ المدعومة بالرقعة الخضراء، إضافة لدور المنقذ البحري الذي ينتشر على 4 شواطئ لتوفير عوامل الأمان للعائلات المتواجدة، حيث شهدت ليالي العيد استمرار الاحتفالات على تلك الشواطئ لساعات الصباح والاستمتاع بالأجواء الليلية.

وقامت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بتجهيز 4 شواطئ بحرية مفتوحة أمام أفراد المجتمع، وتحويلها لمواقع استجمام رياضية وترفيهية، تجمع وسائل الأمان والسلامة، من خلال تشغيل مواقع خاصة لفرق الإنقاذ البحري مجهزين بكافة وسائل الإنقاذ والإنعاش، وتم تدريبهم وفق المعايير المعتمدة دولياً، وتضم تلك الشواطئ «الفلامينجو والرمس والمعيريض ودهان»، حيث تم إنشاء أبراج المراقبة البحرية على تلك الشواطئ المفتوحة، وتخصيص 10 منقذين تمتد ساعات عملهم من شروق الشمس حتى غروبها، بهدف توفير عوامل الأمان والحماية لمرتادي تلك الشواطئ من مخاطر الغرق.

وتزينت الشوارع الرئيسية والجسور وواجهات مراكز التسوق في الإمارة بقدوم عيد الأضحى المبارك، من خلال أشكال ضوئية هندسية وعبارات بلغ عددها 1254 زينة ضوئية ابتهاجاً بعيد الأضحى المبارك لتعكس روح البهجة وتتناسب مع معاني وأجواء العيد، وروعي في التصاميم أن تكون متماشية مع الأجواء الاحتفالية، بألوان وأشكال توحي بالسعادة والفرح، وحملت بعضها عبارات مختلفة مستلهمة من تراث وعادات شعب الإمارات الأصيل، «عيدكم مبارك»، «عساكم من العايدين»، «كل عام وأنتم بخير»، واعتمدت التشكيلات الهندسية الضوئية على إبداعات باستخدام الخط العربي والزخارف الإسلامية لإضفاء المزيد من الجمال على مدينة رأس الخيمة.

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