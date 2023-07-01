شرطة عجمان تسعد العمالة المساندة

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «فرحتكم عيد» المجتمعية بتوزيع العيدية على فئة العمالة داخل القيادة وخارجها في عجمان.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان إن مبادرة «فرحتكم عيد» جاءت ضمن مبادرات شرطة عجمان المجتمعية، وتهدف إلى تعزيز مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، وخصوصاً فئة العمالة المساندة من ذوي الدخل المحدود، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في هذه المناسبة المباركة، ونفذ المبادرة قسم الإعلام والعلاقات العامة.

وقام فريق من قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان بتوزيع العيدية على فئة العمالة المساندة في القيادة، وقدموا لهم التهنئة بمناسبة العيد، كما خرجوا إلى طرق الإمارة وزاروا مواقع العمل والتقوا العمال وقدموا لهم العيديات، ما كان له الأثر الكبير في إسعادهم ورسم البسمة والفرحة على وجوههم.

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