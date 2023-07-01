أبناء جاليات عربية: الإمارات وطننا الثاني

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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عبر عدد من أبناء الجاليات العربية المقيمة في الإمارات عن سعادتهم الكبيرة بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك في بلد يتسم بالتعددية الثقافية والدينية والتسامح بين الجاليات المختلفة، مهنئين القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات بعيد الأضحى المبارك لما توفره لهم من فرص للعيش والعمل في بلد يحترم حقوق الإنسان ويتمتع بالاستقرار والأمن.

واعتبر هؤلاء أن الإمارات تعد موطناً ثانياً لهم ويشعرون بالراحة والأمان فيها، وأشاروا إلى أن الإمارات توفر للجاليات العربية جميع المرافق والخدمات اللازمة للاحتفال بعيد الأضحى، بما في ذلك توافر الأضاحي والأنشطة الترفيهية والتجارية المختلفة التي تناسب جميع الأذواق، كما أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للمسافرين من الدول العربية الأخرى للاحتفال بعيد الأضحى وقضاء عطلة ممتعة.

الأضاحي

ومن جهتها عبرت المعلمة عائشة الشامي، عن شكرها لدولة الإمارات وحرصها على توفير المقاصب في كل أنحاء الدولة، والتي تسهل عليك عملية الحصول على الأضحية وذبحها وتقطيعها بكل نظافة وترتيب، فضلاً عن سرعة الإنجاز.

ولفتت إلى أن الإمكانات التي تتمتع بها الإمارات تنعكس على كل القطاعات ومن أهمها السياحة، حيث أصبحت بلداً سياحياً من الدرجة الأولى، ولهذا السبب تتجمع فيه هي وأسرتها سنوياً الذين يأتون من مختلف الدول.

وفي السياق ذاته اعتبر رجل الأعمال حسن سليم، الذي يعيش في الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً مع أسرته، إن الإمارات أصبحت موطنه الثاني الذي يشعر فيه بالراحة والأمان، موضحاً أن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الإمارات فرصة للجاليات العربية المقيمة للاحتفال بالمناسبة الدينية المهمة والتواصل مع أفراد مجتمعهم وتبادل التهاني والتبريكات، موضحاً أن حكومة الإمارات توفر جميع سبل الراحة والرفاهية في الدولة في هذه المناسبة.

وأضاف: «الإمارات توفر أيضاً الأضاحي والأنشطة الترفيهية والتجارية المختلفة التي تناسب جميع الأذواق، بجانب بشواطئها ومراكز التسوق التي تحمل العلامات الشهرية التي يتوافد من أجلها العديد من الجنسيات سنوياً.

فعاليات وأنشطة

وقال مهندس التصوير محمد صبحي، إن الدولة شهدت الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة العديد من الفعاليات الاحتفالية التي تقام للاحتفال بالعيد، بمشاركة العديد من الجاليات العربية المقيمة في الإمارات، والتي تحرص على الاحتفال بهذه المناسبة بطقوس تعكس تراثها الثقافي والديني.

وأشاد صبحي بتنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية التي تستمر أياماً عدة، وتشمل الأنشطة الثقافية التي تجسد تراث الجاليات العربية المختلفة، وتعكس مدى التسامح والتعايش الذي يميز المجتمع الإماراتي.

روابط

واعتبرت هبة ضناوي، أن ما تقيمه دولة الإمارات على أرضها من فعاليات واحتفالات تجمع بها أكثر من 200 جنسية يساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الاحترام والتقدير بين الجاليات المختلفة التي تعيش على أرض الإمارات.

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