حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444 هجرية.

وثمن سموه الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية والتي تكللت بالنجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لهذا العام.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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