«محمد بن راشد للطاقة الشمسية» يعزز استدامة التنمية

المصدر: دبي- وائل نعيم

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يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من أبرز المشاريع التي تعزز مسيرة التنمية الوطنية المستدامة وقطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، وهو أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

ويعكس المجمع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق أعلى معايير كفاءة الطاقة وزيادة إسهام الطاقة المتجددة من أجل خدمة كافة الأمم والشعوب.

ومواكبة أفضل الممارسات المستدامة المتبعة عالمياً، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتتبنى دبي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة خياراً استراتيجياً كخطوة كبيرة نحو مستقبل اقتصاد يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

البداية كانت في يناير 2012، عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إطلاق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، واليوم تبلغ مجموع القدرات الإنتاجية للمراحل الست التي تم الإعلان عنها حتى الآن في المجمع 4663 ميغاوات، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع 5000 ميغاوات بحلول عام 2030.

وعند اكتماله سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ويمكن أن يتم تجاوز هذا المستهدف وتحقيق رقم أكبر منه.

كما عودتنا هيئة كهرباء ومياه دبي في إنجاز المشاريع قبل الموعد المحدد وتجاوز جميع التحديات وهذا ما حدث في المرحلة الخامسة في المجمع، حيث تم الانتهاء قبل الموعد المحدد الشهر الماضي بدلاً من ديسمبر المقبل، على الرغم من أن التنفيذ كان أثناء تفشي جائحة «كوفيد19».

وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم، حيث استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، ما يعكس ريادة دبي العالمية في الطاقة المتجددة.

المرحلة الأولى

تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميغاوات، في 22 أكتوبر 2013، وتستخدم أكثر من 152 ألف لوح كهروضوئي متصلة بـ 13 محولاً في مباني عاكسة تحول الجهد إلى 33 كيلوفولت، وتنتج نحو 28 مليون كيلووات/ ساعة من الكهرباء سنوياً، تسهم في تخفيض أكثر من 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

المرحلة الثانية

ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله، المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في 20 مارس 2017، وتعد أكبر وأول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل، بتكلفة وصلت إلى 1.2 مليار درهم.

وتوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 50 ألف مسكن في دبي، وتسهم في تخفيض 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً. وتضمنت هذه المرحلة تركيب 2.3 مليون لوح كهروضوئي على مساحة 4.5 كيلومترات مربع. وحصلت الهيئة على أدنى سعر عالمي بلغ 5.6 سنتات/دولار لكل كيلووات في الساعة للمرحلة الثانية من المجمع وقت إطلاق المناقصة.

المرحلة الثالثة

وجاءت المرحلة الثالثة من المجمع بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية في 2020. وسجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت دولار لكل كيلووات في الساعة بنظام المنتج المستقل للمرحلة الثالثة من المجمع.

وتعد هذه المرحلة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % مقارنة بالتركيبات الثابتة، تم تركيب 3 ملايين لوح شمسي في المرحلة الثالثة تتضمن تقنيات متطورة، توفر المرحلة الثالثة الطاقة النظيفة لأكثر من 240.000 مسكن في دبي وتخفيض 1.055 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

المرحلة الرابعة

وتعد المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميغاوات وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقل أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتستخدم هذه المرحلة ثلاث تقنيات مشتركة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاوات (3 وحدات بقدرة 200 ميغاوات لكل منها)، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميغاوات (بتقنية الملح المنصهر)، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات.

وتعد هذه المرحلة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة، وتوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320.000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

المرحلة الخامسة

تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الخامسة 900 ميغاوات، وبلغ سعر تكلفة الطاقة 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة (أدنى سعر تنافسي عالمي)، وسيستخدم المشروع أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على كلا الوجهين الأمامي والخلفي .

المرحلة السادسة

تبلغ المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، وسيتم تشغيل هذه المرحلة على مراحل بدءاً من الربع الأخير من عام 2024. وحصلت الهيئة على أقل سعر بلغ 1.62154 سنت دولار أمريكي للكيلووات ساعة للمرحلة السادسة .

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