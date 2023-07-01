مسابقة لتقديم الفكرة في 3 دقائق

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد أكاديميون وطلبة يدرسون في جامعة الشارقة، شاركوا في مسابقة بعنوان «أفضل عرض تقديمي فعال في 3 دقائق»، قدمها معهد القيادة في التعليم العالي بالجامعة، أن الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية، والاجتماعية اللاصفية، تعزز مهارات الطلبة الجامعيين، كما تسهم في إعداد الطالب علمياً، ومعرفياً، ومهارياً، ليكون مؤهلاً للانتقال إلى سوق العمل بعد تخرجه بكل يسر.

كما أوضحوا أن المسابقة تعزز مهارات التواصل الأكاديمي والبحثي لديهم، وتشجعهم على عرض أبحاثهم بطريقة فعالة للمجتمع ولجهات العمل في 3 دقائق، وبصورة مشوقة، حيث أجريت التصفيات النهائية بهذه المسابقة، وتم اختيار الفائزين بها من خلال لجنة التحكيم، والتي اعتمدت في قرارها على عدة معايير علمية.

وقالت الطالبة ماريا أسعد، من كلية العلوم بالجامعة، وإحدى الفائزات ضمن فئة طلبة الدراسات العليا عن العرض المقدم منها في موضوع «فقدان السمع في العائلات»، إنها استفادت كثيراً من مشاركتها في هذه المسابقة، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل لتعريف الطلبة بكيفية إعداد وتنظيم محتوى للعرض.

تركيز

وأكدت الطالبة زينه أيمن المغربل، من كلية الصيدلة، والفائزة ضمن فئة طلبة البكالوريوس عن موضوع «بطاقة صحية إلكترونية»، أنها استفادت كثيراً من هذه المسابقة، من خلال التركيز على جاذبية المقدمة والخاتمة.

لغة الجسد

من جانبها، أشارت الطالبة رحمة كمال من كلية الصيدلة، والفائزة في فئة طلبة الدراسات العليا عن موضوع «محاربة سرطان الثدي»، إلى أن اختيار أهم المحاور وتحديد النتائج التي تم التوصل إليها في البحث، هي من أساسيات العرض التقديمي، وكسب تعاطف الجمهور من خلال استخدام أساليب التشويق. وقال الطالب علاء ناصر العطاء، من كلية طب الأسنان، والفائز بتصويت الجمهور.

ضمن فئة طلبة الدراسات العليا عن موضوع (حشو الأسنان وتبييضها، أيهما يأتي أولاً؟)، إن هذه المشاركة قد أضافت له خبرة واسعة في تقديم العروض لجميع المستويات التعليمية، حيث تم تصميم العرض ليضم المعلومات المهمة بشكل مبسط، بالإضافة إلى أهمية التواصل البصري والتوازن الصوتي، واستخدام لغة الجسد بفعالية أثناء الإلقاء.

وأشارت الدكتورة شريفة المرزوقي مدير المركز الإعلامي بالجامعة إلى أهمية صقل وتنمية وتطوير مهارات الطلبة في مجال العرض التقديمي، وذلك لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل بكفاءة.

ثقة

وأكدت الدكتورة إنجي خليل أستاذ مساعد في قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال، أن الطلبة الفائزين تمكنوا من إبراز أفكارهم، وعرضها بأسلوب واضح ومبسط، مع مراعاة التحدي الزمني الذي يميز المسابقة والذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق.

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