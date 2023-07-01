التطوع نهج مستدام في حياة أبناء الإمارات

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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كشفت المناسبات والأعياد عن أن العمل التطوعي المستدام جزء من حياة أبناء الإمارات، ما جعل الدولة منارة للخير والإنسانية، حيث تأخذ على عاتقها نهج التطوع المستدام من خلال التشريعات اللازمة لتنظيم هذا المجال ودعم المتطوعين، وتأسيس الجمعيات والهيئات والمؤسسات المختصة في مجالات الاستجابة الإنسانية والخيرية، بجانب دعم المبادرات المحلية.

استدامة

وقالت كفاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي: تحرص شتى المؤسسات والجهات المعنية في التطوع في الإمارات على تحقيق استدامة العمل التطوعي، من خلال إعداد وتنظيم خطط تنطلق من رؤية تسعى إلى ترسيخه، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في الأعمال التطوعية المستدامة.

وأشارت إلى إطلاق مبادرات تطوعية منظمة تحقق الكفاءة والفعالية ولها أثر مستدام، وإثراء وعي الشباب الإماراتي في مجال التطوع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية اتجاه العمل التطوعي في أسمى معانيه.

ثقافة

ولفتت الدكتورة موزة العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى تكاتف جهود جعل التطوع ثقافة مجتمعية ومؤسسية شاملة مستدامة. وأضافت: سخرت الدولة طاقاتها لتحقيق استدامة العمل التطوعي، فنظمت التشريعات اللازمة لتنظيم العمل التطوعي، وأسست العديد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات والفرق المختصة، حتى صار التطوع مرتبطاً باسم الإمارات، وعنواناً بارزاً لها. ولفتت إلى أهمية إعداد روّاد العمل الاجتماعي والتطوعي، وطرح برامج تكاملية بين أطراف التطوع، وتحسين جودة العمل وتسهيل طرح فرص التطوع وتعزيز فوائده.

ممارسات

وأشار الإعلامي راشد الخرجي إلى أن التطوع ثقافة تعزز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

وأكد أن المجتمع الإماراتي يتمتع بأفضل الممارسات المعنية باستدامة العمل التطوعي، بل وتحرص المؤسسات والجهات والفرق التطوعية والمؤسسات التعليمية على تعزيز هذا النهج، وليس هذا فحسب، إنما التعرف إلى الفرص والتحديات التي تواجه عملية استدامة العمل التطوعي.

ولفت إلى أن المؤسسات والجهات المعنية ترسخ ثقافة العمل التطوعي، وتعمل على استقطاب المتطوعين وتأهيلهم .

وأكدت موزة القبيسي، مستشار في المسؤولية المجتمعية أن استدامة العمل التطوعي أساس الولاء والانتماء وتعزيز الشعور بالمسؤولية اتجاه المتغيرات والأحداث والعمل على المشاركة الإيجابية، موضحة أن استدامة العمل التطوعي تدعم السلام والمؤاخاة الإنسانية دون النظر إلى فوارق الجنس، والنوع.

نجاحات

وأوضحت سمية الكثيري رئيس الفريق التطوعي «أبشر يا وطن» أن التجربة الإماراتية تزخر بالإنجازات والنجاحات التي حققتها مجموعة رائدة من المؤسسات والهيئات والمبادرات التطوعية.

وقال أيمن عبدالله الرضوان مدير جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع إمارة الشارقة: تتحقق استدامة العمل التطوعي من خلال تكاتف الجهود المجتمعية، وتعزيز ثقافة التطوع في المؤسسات، وتنظيم الورش المتخصصة حول المسؤولية المجتمعية التي تستهدف طلبة المدارس والجامعات، ويديرها نخبة من المتخصصين لهم خبرتهم في المجال التطوعي، بحيث ينقلون تجاربهم الواقعية التي تجاوزوا من خلالها شتى التحديات، وتسليط الضوء على الأعمال التطوعية المستدامة والناجحة».

ولفت المهندس جابر بطي الأحبابي رئيس فريق «الوطن» التطوعي إلى أن العمل التطوعي يحقق العديد من المنافع الوطنية والمجتمعية، ومن خلاله أيضاً يتم إشراك جميع أطياف المجتمع لإعداد وتنظيم وإطلاق الفعاليات والمبادرات الهادفة.

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