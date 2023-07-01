أضاحي العيد.. من الإمارات إلى 48 دولة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استفاد 500 ألف شخص داخل الدولة وخارجها من مشروع أضاحي هيئة الهلال الأحمر هذا العام، منهم نحو 100 ألف في الداخل، و400 ألف في 48 دولة حول العالم.

تداعيات

ونفذت الهيئة مشروع الأضاحي في 4 قارات للحد من التداعيات الإنسانية لنقص الغذاء في تلك الدول، ووجدت أضاحي الهلال الأحمر طريقها للفقراء والمحتاجين في أحيائهم النائية، وللاجئين والنازحين في مخيماتهم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة وللمشردين في العراء دون مأوى أو غذاء. وباشرت الهيئة خلال أيام العيد توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المتعففة والشرائح المستهدفة داخل الدولة عبر مراكزها في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وخارجياً عبر مكاتبها وسفارات الدولة في عدد من الدول وبالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في الدول الأخرى.

مظلة

وأكد حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، أن الهيئة عملت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي هذا العام داخل الدولة وخارجها لتعزيز دورها على الساحتين المحلية والخارجية، وتقديم أفضل الخدمات للفئات التي تستهدفها وتساهم بصورة دائمة في توفير متطلباتها الضرورية، مشدداً على أن الهيئة تولي مشاريعها وبرامجها الموسمية اهتماماً كبيراً، وتحرص على مواكبة الاحتياجات الإنسانية عبر الخطط والآليات التي تحقق تطلعاتها في الدعم والمساندة لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة.

تعاون

وقال الجنيبي إن هيئة الهلال الأحمر تنفذ سنوياً مشروع الأضاحي في إطار استراتيجيتها الخاصة بمد جسور التعاون والعطاء مع كل الشعوب الشقيقة والصديقة، وخصوصاً تلك التي تعاني من وطأة الظروف وشظف العيش، مشيراً إلى أن أضاحي الهلال ساهمت بشكل كبير في إدخال فرحة العيد وسروره على نفوس الأطفال وأسرهم؛ وأكد حرص الهيئة على تواجدها وسط هذه الفئات لتقديم يد العون والمساعدة لهم عبر برامجها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية المستمرة، وخصوصاً أيام الأعياد التي تسود فيها مظاهر الفرحة والسعادة حتى لا يشعروا بمرارة الحرمان دون غيرهم من الذين حباهم الله برغد العيش ونعمة الاستقرار.

احتياجات

وأشار الجنيبي إلى أن مشروع أضاحي الهلال الأحمر يعمل على تحسين ظروف المستضعفين وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال أيام العيد المباركة في الدول التي تعاني من شح الموارد وقلة الإمكانات، منوهاً إلى أن المشروع يعزز أوجه التكافل والتراحم التي يتمتع بها مجتمع الدولة المعطاء من خلال تفاعله مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من شعوب العالم المستضعفة، والتي تئن تحت وطأة الحاجة.

دعم

يذكر أن 11 دولة في قارة آسيا شملها مشروع توزيع أضاحي الهلال الأحمر وهي: إندونيسيا، والهند، وسيريلانكا، والعراق، ونيبال، والأردن، واليمن، والفلبين، وباكستان، وفيتنام، وسوريا، إلى جانب 26 دولة في أفريقيا شملت: مصر، وموريتانيا، وزيمبابوي، وغانا، وأوغندا، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، ورواندا، والصومال، وجزر القمر، وغينيا، ومالي، والسنغال، وجامبيا، وجزر الرأس الأخضر، وبنين، وتشاد، وساحل العاج، وموزمبيق، وسيراليون، والمغرب، وتنزانيا، وأثيوبيا، وكينيا، والنيجر، وتوجو، و8 دول في أوروبا تضمنت جورجيا، وطاجيكستان، وصربيا، وقرغيزيا، والبوسنة والهرسك، وألبانيا، وتركيا، وكازاخستان، إلى جانب تشيلي والأرجنتين في أمريكا الجنوبية.

برامج إنسانية

قال حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر إن الهيئة رأت توسيع رقعة المشروع خارجياً هذا العام، في عدد من الدول التي شهدت كوارث وأزمات أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بها بدرجة كبيرة، خصوصاً في قارتي آسيا وأفريقيا، لذلك رصدت الهيئة مبالغ إضافية لتعزيز مشروع الأضاحي في تلك الدول.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز