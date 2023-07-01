14 نوعاً من الإجازات في الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم، 14 نوعاً من الإجازات التي يستحقها الموظفون في الجهات الاتحادية وفقاً لأحكام وضوابط محددة، وذلك بعد استحداث أنواع جديدة، منها إجازة التفرغ للعمل الحر، والتفرغ لتمثيل الدولة، وإجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ونصت اللائحة على أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود مدد إجازاته المعتمدة، أو بعذر مقبول تقبله الجهة وفق أحكام قانون الموارد البشرية والقرارات التنظيمية المنفذة لهما، وإلا اعتبر الانقطاع عن العمل غياباً من دون عذر مقبول، وسبباً من أسباب إنهاء الخدمة.

عدم الاستحقاق

وشملت القائمة الإجازة السنوية، وإجازة الوضع، والإجازة الوالدية، والمرضية، والحداد، والإجازة الدراسية، والعدة، والحج، وإجازة مرافقة مريض داخل الدولة وخارجها، وإجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتفرغ للعمل، ولتمثيل الدولة، والإجازة بدون راتب، وحددت اللائحة أحكام وضوابط استحقاق كل نوع من أنواع الإجازات، وحالات عدم استحقاقها.

وذكرت اللائحة أنه يجوز للجهة أو السلطة المختصة الترخيص للموظف للقيام بأكثر من نوع من أنواع الإجازات بشكل متصل، وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية، وخلال مدة نقل وندب وإعارة الموظف إلى جهة أخرى يتم ترصيد إجازاته واستحقاقاته من كل نوع من أنواع الإجازات حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ سريان النقل أو الندب أو الإعارة، حيث يتم الترخيص للموظف بإجازاته من الجهة المنقول أو المنتدب أو المعار إليها وفقاً للقواعد المطبقة بها.

خصم المدة

وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وفي حال انقطاع الموظف عن عمله أو عدم عودته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة يتم اتباع عدد من الإجراءات، ففي حال قبول السلطة المختصة عذر الموظف المنقطع عن العمل يتم خصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته السنوية، إن كان له رصيد، فإن لم يكفِ اعتبرت المدة الزائدة انقطاعاً عن العمل من دون راتب، ولا تحسب المدة التي يتم احتسابها انقطاعاً عن العمل ومن ضمن مدة خدمة الموظف.

أما في حال عدم قبول السلطة المختصة عذر الموظف المنقطع عن العمل توقع عليه الجزاءات الواردة بجدول المخالفات الخاصة بالدوام الرسمي، وصولاً إلى إنهاء الخدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز