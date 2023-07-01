مراكز التسوق والشواطئ والحدائق في الإمارات.. وجهات احتفالية بالعيد

المصدر: دبي – وائل نعيم

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يتواصل تدفق العائلات والزوار إلى شواطئ وحدائق دبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لقضاء أوقات جميلة والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة، حيث خصصت أجندة ثرية بالأنشطة التي تزرع الفرح والبهجة في نفوس المقيمين والزوار، إضافة إلى الألعاب الترفيهية التي تجتذب الأطفال.



وتمثل مرافق دبي من حدائق وشواطئ وجهات عائلية تجمع ما بين الاستجمام والرياضة والترفيه في مكان واحد.

وقد استقبلت شواطئ وحدائق دبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك الزوار والمقيمين، حيث توجه عدد كبير منهم لقضاء عطلة العيد باعتبارها متنفساً طبيعياً في أوقات الأعياد وعطلات نهاية الأسبوع، مصطحبين معهم أطفالهم، لقضاء أوقات ممتعة.



وجهات ترفيهية



وحرصت بلدية دبي على الاستعداد الشامل لعيد الأضحى المبارك وتقديم أفضل الخدمات والوجهات الترفيهية على الشواطئ والحدائق وتنفيذ الصيانة الشاملة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد إليها، واستقبالهم بفعاليات احتفالية متنوعة وعروض ترفيهية متميزة تظل دائماً محل اهتمام زوار دبي ممن يفدون إليها في مواسم العطلات لقضاء إجازة ممتعة وتوفير خيارات ترفيهية وترويحية موجهة للعائلات التي تشكل الجانب الأكبر من السياحة القادمة إلى دبي في مثل تلك المواسم.



فريق متخصص



وجهزت بلدية دبي فريقاً متخصصاً لمتابعة نظافة شواطئ دبي والقنوات المائية خلال عطلة العيد، يتكون من 97 عامل نظافة، و14 موظفاً إشرافياً ميدانياً بواقع 3 ورديات عمل، و15 آلية ستغطي مسافة 13 كم طولي من القنوات المائية، وما يزيد عن 19 كم من الشواطئ العامة.



فعاليات متنوعة



وشهدت حدائق وشواطئ دبي فعاليات متنوعة، وإقبالاً كبيراً من الجمهور، وتوافد الزوار إلى الحدائق الكبرى في الإمارة، زعبيل، و الخور، والممزر، والمشرف الوطنية، وحديقة الصفا، واستمتع الزوار بالعديد من الفعاليات في جميع أرجاء مرافق الإمارة التي خصصت للزوار العديد من الاختيارات والعروض لتلبية جميع أذواق أفراد العائلة والأصدقاء، كما استمتع الزوار بالفعاليات التي تنظمها بلدية دبي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير وزيادة الأنشطة الترفيهية الصيفية لجميع سكان إمارة دبي، وتنشيط حدائق دبي خلال الصيف عبر تشجيع الزوار وإقبالهم عليها والاستمتاع بها.

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