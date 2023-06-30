الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة من يوم غد السبت إلى الأربعاء المقبل على النحو التالي:

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية الشمالية - صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج قد يضطرب احياناً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق - صحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر احياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج قد يضطرب احياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً غرباً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج قد يضطرب احياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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