الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة من يوم غد السبت إلى الأربعاء المقبل على النحو التالي:
السبت
الطقس: صحو إلى غائم جزئي.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية الشمالية - صحو إلى غائم جزئي.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الى متوسط الموج قد يضطرب احياناً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الاثنين
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق - صحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر احياناً نهاراً.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الى متوسط الموج قد يضطرب احياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً غرباً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الى متوسط الموج قد يضطرب احياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.