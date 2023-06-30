«البرلمان العربي للطفل» يعزز ثقافة الحوار والتسامح

المصدر: الشارقة - وام

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ناقش أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل، عبر دوراته، عناوين ثرية وموضوعات مهمة، عكست حرص البرلمان على أن يتناول الأعضاء موضوعات تمس الطفولة العربية في مجالاتها كافة.

وعلى امتداد دورات البرلمان الثلاث، مارس الأطفال العرب حقهم في المناقشات، وطرح الآراء، وصياغة التوصيات والمرئيات التي تعبر عن رؤيتهم لحقوقهم، التي تعد حقوقاً مصونة تحت قبة برلمانهم، الذي جاء تحت مظلة الجامعة العربية، وبدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وكرست النقاشات ثقافة الحوار التي يسودها التسامح، وتعدد الآراء، وفق مرتكز صيانة الحقوق، وتعد جميعها الأسس التي قام عليها البرلمان العربي للطفل، انطلاقاً من إيمان القيادات العربية بأن النهضة التنموية لا تتحقق إلا عبر تنشئة أجيال متمتعة بحقوقها.

وعبّرت جلسات البرلمان عن تلك التطلعات التي تحقق مزيداً من المكتسبات والإنجازات النوعية للطفولة في شتى المجالات، وتأهيل الأطفال بالمهارات والمعارف اللازمة، ليتحول البرلمان بسياساته من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات، وصنع الإنجازات في الدول العربية.

ومنذ إنشاء البرلمان عام 2019، والأطفال العرب يتعاقبون على عضويته، ليناقشوا بفكر نير ونقاش شفاف، المحاور التي تعنى بهم، وشملت ثمانية موضوعات بالغة الأهمية، ورفعوا التوصيات القيمة.

ففي الدورة الأولى خلال عامي 2019 و2020، ناقش الأعضاء العرب من الأطفال، موضوعات شملت التقنية خيارنا للمستقبل، وحق الطفل في التعليم، وحق الطفل في الصحة.

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