حجاج الإمارات يواصلون تأدية المناسك

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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واصل ضيوف الرحمن من حجاج دولة الإمارات، أمس، رمي الجمرات في أول أيام التشريق ضمن مناسك الحج بكل يسر وهدوء ومرونة. ‏وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن من الدولة منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة بتوفير كل سبل الراحة التي أسهمت في أداء الحجيج لمناسكهم في أجواء إيمانية ويسر.

‏ وثمّن الدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال توفير كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن.

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