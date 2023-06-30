صقر غباش يلتقي ولي العهد السعودي بمنى

المصدر: مكة المكرمة - وام

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التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب معاليه خلال اللقاء الذي جرى في الديوان الملكي بقصر منى عن خالص التهاني والتبريكات على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام، والجهود الكبيرة وما قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومته الرشيدة، وما وفرته لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات سموه بدوام التقدم والرخاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبه حمل ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

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